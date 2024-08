Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 12

Chihuahua, Chih.,

Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, es prófugo de la justicia desde la noche del miércoles y vamos a ir por él esté donde esté; hasta sus últimas consecuencias, en los términos que marca la ley , advirtió ayer el titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín.

En conferencia de prensa, dijo que el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, y más de 100 policías armados y seis escoltas de alguna corporación federal impidieron la detención del ex mandatario panista esa noche en un restaurante de la capital, en una obstrucción de la justicia .

Destacó que la detención era un acto legal, fundado en una orden de aprehensión emitida por un juez el pasado día 9 contra el ex gobernador, como probable responsable de peculado agravado.

El ex funcionario chihuahuene está acusado de desfalco de 98.6 millones de pesos al erario, por un contrato irregular para restructurar la deuda pública estatal en el último año de su gestión (2016-2021).

Valenzuela Holguín narró que el miércoles a las 20 horas, la Fiscalía Anticorrupción pidió formalmente la colaboración a la fiscalía de la Ciudad de México. Adjuntamos la copia certificada de la orden de captura y nos fue notificada la colaboración . Expuso que la intervención de Lara y de agentes armados es un hecho atípico y sin precedente . El funcionario capitalino revocó verbalmente la colaboración que ya había confirmado la fiscalía de la Ciudad de México a través de los órganos facultados .