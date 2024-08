No pueden venir policías judiciales de ningún estado a detener a alguien aquí sin un procedimiento de colaboración con las autoridades locales, explicó el mandatario.

El intento de aprehender al ex gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado el pasado miércoles en la Ciudad de México es una especie de venganza , resultado de un pleito político y la alianza entre la gobernadora de ese estado, María Eugenia Campos y el ex mandatario, César Duarte, aunque son de partidos distintos, opinó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Javier Corral Jurado fue candidato de Morena a senador por la vía plurinominal en los comicios de junio pasado. La confirmación de su escaño se concretará una vez que la autoridad electoral asigne los lugares a cada partido.

Una vez que sea designado legislador, Corral tendría que ser desaforado para llevarlo a algún proceso judicial. Entonces, explicó el Presidente, se apresuraron, porque una vez que esté en la cárcel ya no puede ser senador .

Agregó: guardadas las proporciones, era lo que me querían hacer a mí cuando me desaforaron para que yo no pudiese aparecer en la boleta electoral de 2006.