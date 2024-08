Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 7

Un grupo de 20 ex consejeros y siete ex magistrados electorales solicitaron a los actuales funcionarios realizar una lectura más abarcante, completa, sistemática y funcional de la Constitución Política para evitar que una sola fuerza partidista pueda reformarla.

A unos días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) defina la asignación de lugares en ambas cámaras del Congreso de la Unión, criterio que eventualmente ratificaría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los ex funcionarios dijeron que les preocupa que una lectura letrista y parcial de una fracción del artículo 54 de la Constitución lleve al país a contar con una Cámara de Diputados en la cual la representación de las diversas corrientes esté distorsionada .

En una misiva en la que aparecen los nombres de 20 ex consejeros y siete ex magistrados –no así sus firmas–, se indica que de la decisión del INE y de la sala superior del TEPJF dependerá el cumplimiento de los límites máximos a la sobrerrepresentación establecidos en la Constitución, en 1996, para que la reforma a la Carta Magna requiera de grandes acuerdos políticos, como los que precisa el pacto constitucional mismo, y no dependa de una sola fuerza política .

El análisis de los consejeros actuales pasará por la discusión y posible aprobación del proyecto elaborado en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos; dos días después, el 23 de agosto, esta base será sometida a consideración del consejo general del INE para definir los espacios que tendrá cada partido político, por la vía de mayoría relativa y la de representación proporcional (plurinominales).