Fabiola Martínez, Lilian Hernández y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 4

En su primer discurso como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un reconocimiento a las heroínas de generaciones y generaciones que lucharon para que por primera vez una mujer llegue a este máximo cargo.

Frente a los magistrados electorales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que el pasado 2 de junio el pueblo también se pronunció por un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todos los mexicanos. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia, un estado de derecho .

En medio de una reforma judicial en ciernes, Sheinbaum advirtió que, “por ello, no debemos temer a la democracia; decía Juárez: ‘la democracia es el destino de la humanidad, la libertad, su brazo indestructible’”.

Para quienes sí tuvo un mensaje explícito fue para sus anfitriones, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante quienes dijo –desde el recinto donde en los próximos días se definirá la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión– que el 2 de junio el pueblo también plasmó su voluntad para la composición del Legislativo.

Y es clara la Constitución para la designación de los legisladores, de mayoría y de representación proporcional; estoy convencida de que los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo.

Minutos antes, en sesión solemne, el pleno de la sala superior del TEPJF le entregó la constancia para ejercer el cargo de primera mujer presidenta de México, del primero de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

Al inicio de su discurso, destacó que es la primera vez en 200 años de la República que una mujer recibe el reconocimiento de presidenta electa. “Presidenta, con ‘A’. Como he dicho en otras ocasiones, no lo asumo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal; el día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas”.

De esa forma, destacó el carácter histórico e inédito del resultado de la elección, en la cual nuestro movimiento obtuvo 35 millones 924 mil 519 sufragios, lo que representa 59.76 por ciento del total; 32 puntos por encima del segundo lugar .

Con atención la escuchaban algo más de un centenar de invitados especiales; en primeras filas, familiares e integrantes del gabinete actual y próximo; luego, legisladores, dirigentes de los partidos que la postularon y consejeras electorales.