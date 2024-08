Ellas harán un muy buen papel, pero no sólo por ser mujeres, sino porque tienen el perfil adecuado. Claudia Sheinbaum ha sido atinada en colocar debidamente a cada quien en el lugar idóneo: los científicos en el área de la ciencia; los académicos en la educación; los técnicos en la técnica y los políticos en las actividades políticas.

Las mujeres somos más de cubrir todos los detalles y mucho más sensibles, y en general somos menos corruptas. Espero que se note la diferencia de tener a una lideresa y que eso motive a todo el mundo a ponerse las pilas con más ahínco. Hay mucho que cambiar en la mentalidad del pueblo mexicano. Lo que es seguro es que las niñas hoy ya no sueñan solamente con ser princesas... ¡Bienvenidos al siglo XXI!

Creo que no tiene que ver con el género, sino con la formación ética para cumplir la tarea asignada.

Espero que llegue el día en que la paridad de género no sea necesaria y se elija a las mejores personas para desempeñar un trabajo. Hoy aún es necesario, pero no implica que somos mejores, sino que merecemos igualdad de oportunidades.

Marco Baltazar Cisneros / Morelia

El sexo no determina la capacidad, el buen funcionamiento o la honestidad. Creo en la presidenta y su gabinete (H-M) son buenos cuadros y está garantizada la continuidad del proyecto de nación de AMLO.

Héctor Arroyo Manzano / Oaxaca

No necesariamente las mujeres son mejores. Sin embargo, hoy día la participación femenina en la vida pública es un fenómeno que las pone en un aparador de tal manera que las obliga a dar su mejor desempeño, no sólo en lo eficiente, sino también éticamente, ya que el performance de los hombres no ha sido del todo eficiente y ético.

Carlos Montes de Oca E. / Guanajuato

Por Desgracia el papel de los hombres a veces deja mucho qué desear. Pero sea mujer u hombre el funcionario, lo que importa es el buen desempeño de éste, para el bien de México.

Celso Alberto Casas Alva / Pachuca

¿A los varones se nos ha ido deteriorando nuestro IQ? ¿Somos más corruptos, ineficientes, imbéciles, tarados, estúpidos, poco fiables?

Francisco Javier Contreras Díaz / Zacatecas

Lo mejor para todos: mitad y mitad en los tres niveles de gobierno; mitad y mitad en las Cámaras, tanto de diputadas como de senadoras; abundando 50 por ciento para cada género en todas las administraciones, federal, estatal y municipal. Así vivimos, nos necesitamos, somos reproductivamente complementarios.

Luis Ángel García Sánchez / Irapuato

En la familia mexicana las mujeres administran mejor, trabajan mucho más, tienen mucha más resiliencia, son mucho más versátiles y tienen una empatía natural; resulta muy, pero muy difícil pensar que no lo harán mejor. ¡Adelante, que tomen las riendas de la nación y la conviertan en una tierra fértil donde nazcan y crezcan mejores hijas e hijos!

Carlos Ortiz / Guanajuato

