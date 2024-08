Pero Harris no tiene en sus planes dedicar mucho tiempo a eventos públicos con Biden. En la convención nacional demócrata, que durará cuatro días la próxima semana, Biden –el presidente del país y por lo tanto, el demócrata supremo– sólo tiene programado hablar ante su partido la primera y siempre la menos importante noche del gran espectáculo político. Es una hora menos relevante que la ofrecida al ex presidente Barack Obama, quien hablará la segunda noche, o Bill Clinton, quien tomará el micrófono el miércoles. La vicepresidenta y candidata presidencial será coronada el jueves al culminar el magno evento.

Harris no lo dirá directamente en público, pero sus asesores lo dicen en privado: desea romper con Biden , explican los periodistas de polítitca Mike Allen y Jim Vanderheidel sitio Axios.

Un 55 por ciento de los estadunidenses desaprueba como Biden está ejerciendo su presidencia, cifra sólo poco más alta que el 52 por ciento que desaprueba al ex presidente y candidato republicano Donald Trump, según un promedio de encuestas nacionales calculado por ABC News. Harris es más popular que ambos políticos.

En este país, no es sorprendente que en medio de un ciclo electoral los políticos se alejen de políticas impopulares de sus aliados, pero la velocidad con la cual la cúpula demócrata parece estar abandonando a Biden está asombrando a los medios y comentaristas y aparentemente hasta al propio mandatario.

Biden ha comentado a sus asesores y socios más cercanos que está aceptando las razones por las cuales salió de la contienda electoral el mes pasado, pero aún siente frustración con miembros de su propio partido que él cree que lo sacaron , reportó Politico esta semana. Según versiones, Biden está particularmente enfadado con la ex presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi por no decirle abiertamente que ella estaba promoviendo su fin.

Aunque Pelosi niega que haya llamado a otros líderes para sacarlo de la contienda, reconoció en una entrevista con The New Yorker que expresó a quienes le hablaban que tiene que haber un cambio en el liderazgo . Y en varias entrevistas en las recientes dos semanas, Pelosi admitió que había expresado que el equipo electoral del presidente no era muy competente: nunca quede muy impresionada con su operación política .

Palabras filosas de su correligionaria

Esas son palabras filosas de la gran dama de la cúpula demócrata de 84 años de edad sobre un presidente de su propio partido. Biden, cuando uno de sus asistentes le preguntó por Pelosi, respondió que ella hizo lo que tenía que hacer para darle a los demócratas la mejor oportunidad para ganar en noviembre, y agregó que a Pelosi le importa el partido y no los sentimientos, reportó Politico.

También se informa que Biden tiene resentimiento con el ex presidente Obama, su ex jefe cuando era vicepresidente, porque aparentemente no lo defendió cuando otros en el partido empezaron a promover su salida de la candidatura.

El otro líder principal del instituto político, el jefe de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, otro quien en privado instó al jefe de la Casa Blanca a abandonar su esfuerzo de relección, declaró a Politico, en una expresión clásica de un político acuchillando a otro con palabras bonitas: “Biden es un patriota y sentó un ejemplo para todos los estadunidenses al poner –una vez más– a su país por encima de todo lo demás”. El rey está muerto, larga vida al rey.