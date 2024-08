▲ El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer por unanimidad una legislación que pone reglas a las organizaciones no gubernamentales que operan en la nación sudamericana. Foto Ap

El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que Estados Unidos no ha hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro, y dijo que Washington todavía quiere ver los cómputos de la votación.

Sin embargo, poco después, Sean Savett, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aclaró que Biden, quien no parece que haya entendido la pregunta, se refería a que las autoridades venezolanas deben aclarar los resultados. Está más que claro que (el opositor) Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. Hacemos un llamado a que se respete la voluntad del pueblo y a que se inicien los debates sobre una transición que vuelva a las normas democráticas , señaló Savett, en la red social X.

Insistió en que el gobierno venezolano debe publicar los cómputos de la votación, que no han sido divulgados. Maduro sabe que le debe una explicación a Brasil y al mundo , subrayó Lula.

Maduro podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones , afirmó en una entrevista Lula, y señaló que aún no reconoció los resultados.

Caracas. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió ayer convocar nuevas elecciones en Venezuela como una medida para salir de la crisis poselectoral que atraviesa el país, iniciativa que fue respaldada después por sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Joe Biden, aunque la Casa Blanca posteriormente corrigió y dijo que se refirió a que las autoridades venezolanas deben aclarar los resultados y no repetir los comicios.

Maduro marcó distancia de la propuesta de sus pares de Brasil y Colombia. Sin mencionar el tema directamente, Maduro insistió en que Venezuela tiene soberanía y es un país independiente. Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás , señaló el mandatario al equipo de prensa oficial y acotó: Si no, uno se convierte en consejero de los demás países .

Y en alusión a Biden, indicó: Rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo .

El mandatario chavista se refirió a la declaración de Biden: Entonces, él (Biden) da una opinión, y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado, al final, ¿quién manda en Estados Unidos? ¿Quién lleva la política exterior de esa nación , ironizó Maduro.

El presidente de Venezuela ya descartó el 31 de julio, tres días después de su proclamación, repetir los comicios. “¿Gané la partida de dominó y pido que se repita? ¿Es así como que estamos jugando dominó?, yo gano y ‘¡que se repita esto, por favor!’ No, ya ganaste, tómate una cervecita”, señaló más temprano en una rueda de prensa.

La oposición rechazó de plano la propuesta de nuevos comicios. Machado consideró una falta de respeto a los venezolanos la repetición de elecciones presidenciales, las votaciones ya ocurrieron , mientras González señaló que las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia .

Regulación a ONG

En ese contexto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una ley para regular las organizaciones no gubernamentales como parte de un paquete legislativo solicitado por Nicolás Maduro, al respecto de la cual los activistas de varios frentes sociales temen que el gobierno restrinjan sus derechos civiles.

La discusión del texto, impulsado en enero de 2023, fue retomada esta semana tras la solicitud hecha por Maduro de acelerar la discusión de un paquete de leyes que también incluye la regulación de redes sociales y el castigo contra el fascismo.