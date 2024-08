René Ramón y Juan Carlos G. Partida

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 30

Quince días entre el agua llevan los habitantes de las colonias Culturas Mexicanas y Jacalones, municipio de Chalco, estado de México, luego de que una intensa lluvia anegó la zona y el nivel del agua no ha bajado a pesar de los esfuerzos de las autoridades de desazolvar el drenaje.

Los pobladores señalaron que han perdido muebles y enseres domésticos por el líquido contaminado, además de las enfermedades que ya padecen por estar en contacto con aguas puercas .

El miércoles habían descendido un poco los niveles del recurso, pero la llovizna que cayó en la tarde provocó que otra vez subieran las aguas sucias, lamentaron.

Vecinos denunciaron que esta situación se debe a que las autoridades municipales no han desazolvado el colector pluvial Solidaridad, y esto ha causado un tapón en la zona.

El edil de extracción morenista José Miguel Gutiérrez informó que es demasiado el material como basura y tierra que hay que recolectar y esto llevará varios días.

Varios camiones tipo Vactor intentaron dragar algunas calles, pero las precipitaciones que cayeron alrededor de las 3 de la tarde del jueves provocaron que sus esfuerzos no se observaran de manera tangible.