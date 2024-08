Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 28

Oaxaca, Oax., María Elena Ríos Ortiz celebró ayer la determinación tomada la noche del miércoles por la jueza María Antonia Esteva Domínguez de revocar la sentencia emitida horas antes por su homólogo José Gabriel Ramírez Montaño, en la que absolvía del cargo de feminicidio en grado de tentativa al ex diputado local priísta y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido que ella sufrió en 2019.

La nueva resolución dictada por la jueza sustituta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca me llena de esperanza, me da un rayo de luz y no solamente a mí, sino a todas las mujeres, las infancias y las víctimas que no nos hemos sabido quedar calladas , recalcó la música indígena a través de un video difundido en sus redes sociales.

Quiero que sepan y que se escuche fuerte este mensaje: que las mujeres en México no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar; estamos cambiando las cosas que ya no podemos aceptar , añadió.

Ahora sí Juan Antonio Vera Carrizal será castigado con todo el peso de la ley y será el vivo tocar a una mujer, que un feminicida tiene que pagar con cárcel y tiene que ser condenado de una manera ejemplar , afirmó.

Ríos Ortiz cuestionó nuevamente el actuar de Ramírez Montaño, quien, recordó, se tomó sólo unos minutos para declarar inocentes a Vera Carrizal y a sus cómplices, Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez.

Y aunque agradeció que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) haya ordenado la suspensión e investigación del juzgador por presuntos actos de corrupción, refirió que anteriormente y en reiteradas ocasiones ella ya había denunciado la parcialidad que denotaban las actitudes de éste, pero no fue escuchada hasta que estuvieron a punto de liberar a sus agresores.

María Elena Ríos consideró que José Gabriel Ramírez debe ser cesado de sus labores en el TSJEO, ya que es una persona corrupta ; también lanzó un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que revise el caso y sea cancelada su cédula profesional, pues a través de su cargo y el poder que éste le da ejerce violencia, impunidad y lacera la vida de mujeres e infancias .

Presunto vínculo entre el juez y el acusado

En su programa semanal difundido a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el gobernador Salomón Jara aseveró que Ramírez Montaño fue nombrado juez en 2017, cuando Vera Carrizal ers diputado, por lo que se presume que éste último lo apoyó para obtener dicho cargo y en pago a ese favor el juzgador emitió la resolución absolutoria.