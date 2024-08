De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 8

El rock continúa hoy en la Cineteca Nacional con la proyección en su Foro al Aire Libre del concierto Live Baby Live-Wembley Stadium, del grupo australiano INXS.

Esa presentación se realizó el 13 de julio de 1991, cuando la banda tuvo su mayor apogeo en la radio y en el gusto de los jóvenes de esa época.

Ante más de 74 mil fanáticos, INXS interpretó, entre otros temas, Need You Tonight, incluido en el álbum Kick (1987) y el cual se convertiría en uno de los sencillos más representativos de la banda, además de New Sensation, del mismo disco, Devil Inside, la cual tuvo notoriedad en Estados Unidos y llegó a ocupar el número dos en el conteo de Billboard Hot 100 durante dos semanas, además de que estuvo perdida , previamente pensada para Lately, del álbum X (1990), y otras que fueron recientemente remezcladas por Giles Martin y Sam Okell en los estudios Abbey Road.

La banda fue formada en 1977 en Sidney, Australia; sus primeros integrantes fueron los hermanos Farris, Andrew en los teclados, Jon en la batería y Tim en la guitarra, además de Kirk Pengilly en la otra guitarra y saxo, Garry Gary Beers en el bajo y Michael Hutchence como cantante.

Con cuatro discos realizados, lanzaron el álbum Listen Like Thieves en 1985, cuyo sonido fue un poco más roquero a lo que acostumbraban tocar, pero sin dejar de lado sus influencias new wave. La canción What You Need se colocó, a inicios de 1986, en el top 10 en Estados Unidos, convirtiéndose en el trampolín definitivo para el éxito internacional que sería consolidado con su siguiente disco, Kick, de 1987.