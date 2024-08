Jorge Caballero

Viernes 16 de agosto de 2024

El tándem creativo formado por Gena Rowlands y John Cassavetes fue uno de los más tormentosos, influyentes y determinantes en la historia del cine moderno, pues a pesar de que la rubia actriz estadunidense trabajó con muchos directores como Woody Allen y Jim Jarmusch, y ganó múltiples premios, fue conocida especialmente por su participación en películas dirigidas por Cassavetes, quien la consideró su musa creativa.

La historia cuenta que cuando Gena se encontró con John Cassavetes, el muchacho al verla cayó fulminado ante la rubia y le dijo a su amigo: Esa es la mujer con la que me voy a casar . A Gena le pareció un chico encantador, pero no tenía ganas de citas. Se lo hizo saber. Al poco tiempo fueron quedando para tomar algo y charlar, pero no pasó nada, ya que ella se lo dejó cristalino: no estoy interesada en salir con nadie. Quiero ser actriz , y así fue hasta que ambos se graduaron.

Los que los veían juntos consideraban que no había en el mundo una pareja tan dispar . Ella tenía clase, era refinada, mantenía conversaciones intelectuales y él era extravagante, tosco y, comoCassavetes dijo en alguna ocasión: Antes de conocer a Gena, yo era un soltero que iba por la vida torturando a la gente . Se casaron en 1954 y Gena protagonizó 10 películas realizadas por Cassavetes y estuvo casada con él por casi 35 años, hasta su fallecimiento en 1989. Desde los años 1960, la pareja formó una carismática y explosiva asociación en la gran pantalla que exploró temas de pasión y autodestrucción en un contexto de alcohol e infidelidad.