Uno de los triunfos de su carrera fue A Woman Under the Influence, interpretando a una ama de casa de clase media baja que era totalmente vulnerable y generosa; no tenía sentido de su propio valor . En Gloria interpretó a una corista amenazada por su ex novio, un jefe mafioso. Fue nominada al oscar como mejor actriz por ambas actuaciones.

En sus últimos años, Rowlands hizo varias apariciones en cine y televisión, incluyendo The Skeleton Key y la serie de detectives Monk. Su última aparición en una película fue en 2014, interpretando a una jubilada que se hace amiga de su instructor de baile gay en Six Dance Lessons in Six Weeks.

Una nueva generación conoció a Rowlands en el éxito de taquilla de su hijo The Notebook, en el que interpretó a una mujer que pierde la memoria y tiene un romance para los siglos. La versión joven de su personaje fue interpretada por Rachel McAdams. Rowland, también apareció en Unhook the Stars (Volver a vivir), de Nick Cassavetes, en 1996.

Tenía un interés particular en las mujeres y sus problemas en la sociedad, cómo eran tratadas y cómo resolvían y superaban lo que necesitaban, por lo que todas sus películas tienen algunas mujeres interesantes, y no necesitas muchas , dijo a Ap en 2015.

Obtuvo dos nominaciones al oscar por dos de ellas: como A Woman Under the Influence, de 1974, en la que interpretó a una esposa y madre que se resquebraja bajo el peso de la armonía doméstica, y Gloria en 1980, sobre una mujer que ayuda a un niño a escapar de la mafia.

De manera independiente, el equipo conformado por JohnCassavetes y Gena Rowlands creó retratos indelebles de la clase trabajadora en películas como A Woman Under the Influence (Una mujer bajo la influencia), Gloria y Faces (Rostros) y explotó temas de pasión y autodestrucción en un contexto de alcohol e infidelidad.

▲ Fotograma de la película Gloria . Foto tomada de la cuenta de X de MUBI

Gena Rowlands se convirtió en una actriz experimentada a través de dramas televisivos en vivo y giras en The Seven Year Itch y Time for Ginger, así como fuera de Broadway.

Su gran oportunidad llegó cuando Josh Logan la eligió junto con Edward G. Robinson en la obra de Paddy Chayefsky Middle of the Night. Su papel de mujer joven enamorada de su jefe, mucho mayor, generó críticas que la aclamaron como una nueva estrella.

MGM le ofreció un contrato para dos películas al año. Su primera cinta, una comedia dirigida y coprotagonizada por José Ferrer, The High Cost of Loving (El alto costo del amor), le valió comparaciones a Rowlands con una de las grandes estrellas de la década de 1930: Carole Lombard.

Pero ella pidió que la liberaran de su contrato porque estaba esperando un bebé. A menudo, durante su carrera, se ausentaba de la pantalla durante largos periodos para atender asuntos familiares.

Además de Nick, ella y Cassavetes tuvieron dos hijas, Alexandra y Zoe, que también fueron actrices.

Cassavetes murió en 1989 y Rowlands volvió a la actuación para aliviar su dolor. Entre encargos, a veces asistía a festivales de cine para las proyecciones de Cassavetes.

Quiero que todo el mundo vea sus películas , dijo en el Festival de San Sebastián en 1992. John era único en su clase, la persona más intrépida que he conocido. Tenía una visión muy específica de la vida y de la individualidad de las personas .

Virginia Cathryn Rowlands nació en 1930 en Cambria, Wisconsin, donde sus antepasados galeses se habían establecido a principios del siglo XIX. Su padre era banquero y senador estatal. Su madre alentó la ambición de la niña de convertirse en actriz.

Rowlands renunció a la Universidad de Wisconsin en su tercer año para seguir una carrera como actriz en Nueva York. Al igual que otros actores de su generación, adquirió una experiencia invaluable en el próspero campo de los dramas televisivos en la década de 1950, apareciendo en todas las series importantes.

Después de dejar su contrato con MGM, pudo elegir sus papeles cinematográficos. Cuando nada la atraía, apareció en series de televisión como Alfred Hitchcock Presents, Bonanza, Dr. Kildare y The Virginian. Una de las delicias de su carrera fue coprotagonizar con su ícono Bette Davis la película para televisión Strangers (Madre e hija) en 1979.

Sus otros filmes incluyen Lonely Are the Brave (Los valientes andan solos) con Kirk Douglas; The Spiral Road (Camino de la jungla) con Rock Hudson; A Child Is Waiting (Ángeles sin paraíso) con Burt Lancaster y Judy Garland, dirigida por Cassavetes; Two Minute Warning (Pánico en el estadio) con Charlton Heston; Tempest (Tempestad), coprotagonizada con Cassavetes y Molly Ringwald, y Light of Day (Rock Star) con Michael J. Fox y Joan Jett.

En la mediana edad y más allá, Rowlands continuó interpretando papeles exigentes. En el drama de Woody Allen Another Woman (Otra mujer) fue elegida para interpretar a una escritora cuya vida ha estado protegida de las emociones hasta que incidentes nefastos la obligan a lidiar con sus sentimientos. En la innovadora película para televisión An Early Frost interpretó a una madre que se enfrenta al sida de su hijo.