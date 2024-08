Espero que con estas medallas nos sigan apoyando no sólo a mí, sino a todos los deportistas nacionales. Que estas preseas sirvan para tener a un México unido , apuntó.

Admiro a Capilla por su carrera deportiva, una de mis metas es alcanzarlo. Es mi motivación ver que cada vez estoy más cerca de estar en su nivel , dijo Olvera. No sólo me gané un respeto en esta competencia, ya venía haciéndolo en torneos pasados, ahora a seguir mejorando para que nos den el oro .

Olvera es el nuevo referente de los clavados, el deporte que más medallas olímpicas le ha dado al país, con 17 metales. Es una de las pocas disciplinas en la cual los tricolores suelen llegar a las competencias como serios contendientes al podio.

Además de Olvera y Capilla, otros cuatro tricolores subieron más de una vez al podio en una misma justa veraniega: Humberto Mariles (tres oros en equitación, en Londres 1948), Rubén Uriza (plata y bronce en equitación, en Londres 1948), Joaquín Pérez de las Heras (dos bronces en equitación, en Moscú 1980) y el marchista Raúl González (oro y plata, en Los Ángeles 1984).

La guinda para Olvera es también haberse convertido con apenas 20 años de edad en el multimedallista mexicano más joven en una misma edición olímpica. Desde Fernan-do Platas en Sídney 2000, México no había tenido un clavadista que ganara una medalla en la prueba individual en el trampolín de tres metros.

Mancuerna triunfadora

Los logros de Osmar tienen el impulso de la entrenadora de origen chino Ma Jin, quien ha sido clave en años recientes para que México se consolide como potencia internacional en los clavados. Bajo su guía han ganado medallas Paola Espinosa, Alejandra Orozco y ahora Olvera.

Ma Jin es muy importante para los clavados mexicanos. A mí también me ha ayudado, si no fuera por ella no tendría estos resultados. Le gusta exigirse tanto a ella como a nosotros. Hacemos una gran mancuerna, esa es la clave de su éxito, siempre quiere más , aseveró.

Toda el aura de Olvera es un reflejo de convicción y hambre deportiva. En cada frase revela sus ambiciones al asegurar que ha demostrado que se puede competir contra China, la potencia en clavados. Sus declaraciones las refuerza con una mirada en la que revela una advertencia de pelea por conquistar el oro en Los Ángeles 2028.

“Es muy importante trabajar la mentalidad, hacerla cada vez más fuerte. Me gusta competir contra los chinos, contra los mejores, eso me ayuda. Voy ganando relevancia en los clavados ante los jueces, de cara a Los Ángeles llegaré con un nombre más grande, me gusta que cada vez haya más expectativas sobre mí".