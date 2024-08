Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2024, p. 9

Tras respaldar a Ana Guevara ante las críticas a su gestión al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el dinero para premiar a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y quienes estarán en los Paralímpicos de París 2024 saldrá de un recurso que Estados Unidos regresó a México por una incautación a un ex funcionario de la administración de Coahuila.

(Quiero) hacerle un reconocimiento a Ana Guevara, porque últimamente, no, ya lleva algún tiempo, que la critican, pero ella tiene medalla de bronce, porque yo ten-go la de oro en cuestionamientos de los medios, le gano. Y miren cómo estamos de contentos. Adelante Ana, te queremos mucho, tienes nuestro apoyo y respaldo , dijo el mandatario en la ceremonia de abanderamiento de la delegación tricolor para los Juegos Paralímpicos 2024.

Al presentar el miércoles el balance de la participación tricolor en París 2024, Guevara desató revuelo al responder con la frase mientras más me chingan, más me crezco a los señalamientos por supuestamente no haber acompañado a los atletas en las pruebas olímpicas y por haber regresado a México en un vuelo de primera clase.

La titular de la Conade afirmó estar tranquila por su gestión, pues los números han sido favorables y los resultados destacados después de casi seis años en los que ha estado al frente del deporte nacional.

Agradezco al Presidente su empatía y apoyo a los deportistas, que ha rebasado los mil millones de pesos, sin contar lo de París 2024, y eso ha sido un aliciente para los atletas. Cambió la cara del deporte.

No tuve fallas

Incluso, Guevara consideró que no se atribuiría ninguna falla como directora general de la Conade. He sido muy colaborativa, muy flexible, muy empática con las situaciones que se fueron presentando, pero pues no podemos controlar los egos ni la situación particular de cada disciplina deportiva , sostuvo.

No tengo nada absolutamente de que arrepentirme, siempre mi visión y mi propósito fueron buscar lo mejor para el deporte mexicano. Tener tantos coprotagónicos satelitales alrededor, donde se mezclan los entrenadores, los criterios de cada deportista, las federaciones, se torna un poco complicado y se volvió deporte constante golpear a la Conade , agregó.