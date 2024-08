Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2024, p. 12

En una protesta inusual, familiares y abogados de Érick Valencia Salazar, alias El 85, señalado como presunto cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el recurso de revisión con el cual se busca evitar su extradición a Estados Unidos.

Marco Cortés Rodríguez, representante legal de El 85, indicó que su cliente, quien está recluido en el penal del Altiplano, es requerido por el país vecino, ya que las autoridades lo acusan de tráfico de drogas entre 2003 y 2008.

Sin embargo, señaló que no puede ser extraditado a Estados Unidos en tanto no se resuelva el recurso de revisión de amparo indirecto que está en un tribunal colegiado con sede en Toluca, estado de México. Agregó que su cliente no tiene ningún proceso penal pendiente en México y sólo está detenido con fines de extradición.

El abogado explicó que si bien Valencia Salazar fue detenido en 2012 en Zapopan, Jalisco, en 2017 le dictaron una sentencia absolutoria por violaciones al debido proceso, por lo que –dijo– no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.