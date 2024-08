Jerónima Castro Sandoval, mujer de la tercera edad, fue la primera en remover escombros. Busca a su hijo Víctor Manuel Gómez Castro, quien tenía 34 años cuando desapareció, el 11 de enero de 2019.

Anteriormente, para mí no había avance, porque yo iba a pedir información a las autoridades y lo único que me decían es que no había nada. Pues si no hacían sus funciones, cómo iban a dar algún dato, ni para bien ni para mal. Nosotros hacemos el trabajo de ellos. Desde el principio les demostramos nuestro esfuerzo , recalcó.

Fue la búsqueda de Víctor Manuel lo que permitió que el 30 de julio las rastreadoras localizaran un cuerpo y un día después otros restos humanos.

Rosario Mondragón Palomares también se sumó a las labores. Ella trata de encontrar a su nieta Joselyn Itzel Hernández Martínez, de 18 años, cuyo paradero se desconoce desde el 2 de agosto pasado, cuando fue vista por última vez en Tultitlán.