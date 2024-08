Gustavo Castillo, Laura Gómez y Jesús Estrada

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2024, p. 11

Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener anoche en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma al ex gobernador de ese estado, Javier Corral Jurado, quien se encuentra acusado de actos de corrupción durante su mandato, que fue de 2016 a 2021. Sin embargo, Corral fue liberado momentos más tarde por intercesión del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.

Fuentes gubernamentales señalaron en un primer momento que el panista había sido detenido, pero se encontraba aún en la Ciudad de México, mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua resolvía la situación con su homóloga capitalina, porque se analizaba que el operativo debió realizarse en un acto de colaboración entre ambas autoridades.

Minutos después, el encargado de despacho de la Fiscalía local, Ulises Lara, acudió al restaurante donde las autoridades de Chihuahua buscaban detener a Corral, para interceder por el ex mandatario.

Los hechos por los cuales se acusa a Corral derivan de una investigación iniciada por el actual gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos.

En uno de los videos que circularon sobre los hechos, puede apreciarse el momento en que Corral, acompañado por la ex directora general de Auditorías Forenses de la Auditoría Superior de la Federación Muna Dora Buchahin, es notificado por un grupo de agentes sobre su detención, al tiempo que el ex gobernador repite: ustedes no tienen competencia, aquí ustedes no tienen autorización para hacerlo directamente .