Aunque consideró que las impugnaciones presentadas por ex dirigentes del partido tienen la razón, insistió en que su pronóstico y evaluación es que no van a proceder .

Lamentó que “la situación del PRI es particularmente adversa, porque noto que hay predisposición en favor de Alito de parte del INE y del tribunal. Me parece que, además, va a tener los recursos económicos y financieros que le da la ley”. Resumió que, de oponerse, estaría luchando contra un hombre que no tiene escrúpulos y en condiciones muy adversas, con muy pocas posibilidades de éxito .

Quien fuera abanderado presidencial del PRI en 2000, así como gobernador de Sinaloa; secretario de Gobernación, Agricultura y Energía, además de embajador, senador y director de dependencias públicas, ingresó al tricolor en 1964, cuando se aproximaba el final del sexenio de Adolfo López Mateos, gobierno en el que se nacionalizó la industria eléctrica y se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Se afilió, relató, convencido por los logros que estaba teniendo el gobierno: crecimientos económicos de más de 6 por ciento; inflaciones de entre 3 y 4 por ciento, sin tomar deuda externa, con un aumento de los salarios por arriba de la inflación y avances en la atención de las demandas sociales muy exitosos. Pero este partido, el de hoy, no tiene nada que ver .

Labastida, quien no se asume como alguien representativo del PRI, al anticipar su renuncia afirma que se va sin problema de conciencia. Simplemente hoy no es un partido que yo sienta que me representa y diría que, además, uno tiene la libertad y posibilidad de luchar por las mejores causas del país fuera de los institutos político. No es cierto que la única política se dé dentro de éstos .