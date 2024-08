Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2024, p. 8

La declaración de Claudia Sheinbaum de presidenta electa por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivó ayer en un debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde la oposición pidió a la morenista ser la presidenta de todos los mexicanos.

El bloque mayoritario dio por descontado que será así una vez que la académica universitaria reciba la banda presidencial de manos de la próxima diputada federal Ifigenia Martínez.

La senadora Elvia Marcela Mora, del Partido Encuentro Social, destacó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México no llega sola a la Presidencia, sino que lo hace con todas las mujeres y con la inspiración de la senadora decana Ifigenia Martínez, que esperamos ver cómo le coloca, a nombre de todas, la banda presidencial , durante una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo primero de octubre.

El que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República fue celebrado por todos los partidos políticos y calificado de logro de la lucha por la igualdad de género, pero la oposición aprovechó para manifestar lo que espera de la ex funcionaria capitalina.

La senadora Beatriz Paredes (PRI) hizo votos por que el elogio fácil y la cortesanía de los correligionarios de Sheinbaum no enceguezcan su inteligencia y le permitan asumir la responsabilidad como jefa de Estado y presidenta de todos. “Ojalá recuperemos los mexicanos a una titular del Poder Ejecutivo que sea interlocutora de todos y no sólo de los afines… que tenga la grandeza de la autocrítica y no sólo la posibilidad de mirarse al espejo con una sonrisa”.