Si van a hacer huelga este 19 de agosto, aclaró, nada más les encargaría, con todo respeto, que nos ayuden a resolver, porque ahí tienen guardados dos expedientes como de 35 mil millones de pesos que ya deberían solucionar, porque no hay fundamento legal (para no hacerlo). Los tiene la señora (Norma) Piña allá en su escritorio .

Expuso que esa denuncia es una actitud muy deshonesta del bloque conservador , pues subrayó que no existe fundamento legal ni político para ello.

“No es posible que digan ‘la ley es la ley’, y ahora quieran interpretar de distinta forma lo que expresamente establecen la Constitución y la ley en la materia”. Recordó que con ese mismo marco legal se resolvió la distribución de los legisladores plurinominales desde hace al menos una década o cuando menos cinco elecciones .

Destacó que entre quienes protestan está el ex presidente del INE Lorenzo Córdova, quien ya ha definido legalmente sobre ese tema, de conformidad con lo que dicta la Carta Magna. Ahora ya no quieren que se resuelva de esa manera. Y políticamente está mal que mientras les ayudaba ese marco legal no decían nada, se beneficiaban de lo que ellos llaman sobrerrepresentación y no decían nada .