Por ello, sostuvo, ultiman detalles para iniciar un paro de labores indefinido, ya que de concretarse la elección de los juzgadores por voto popular se causaría un caos en la impartición de justicia, porque quienes entren no van a aprender de un día para otro”, ya que la carrera judicial se da a través de la meritocracia .

Por separado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no descartó que detrás de esos amagos de suspensión de labores esté la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien ha propiciado, dijo, las protestas de empleados del PJF, a quienes se ha engañado con que se lesionarán sus derechos adquiridos, lo que es absolutamente falso .

La directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Rosa Elena Alonzo, anunció ayer en el Senado que ultiman detalles para que los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lleven a cabo un paro de labores indefinido, en caso de que no sean escuchadas sus propuestas para modificar por completo la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin explicar por qué habló en nombre de los 55 mil trabajadores del PJF, insistió en que la suspensión de labores sería la última medida para frenar la reforma; por lo pronto, expuso, jueces y magistrados están acudiendo a instancias internacionales.

En conferencia de prensa posterior, Monreal dijo que los trabajadores no tienen por qué manifestarse, a menos de que estén mal informados, ya que no hay un solo párrafo en la iniciativa presidencial que ponga en riesgo sus derechos o los vulnere. “Es falsa la aseveración de Alonzo de que habrá despidos. La propia Constitución, en uno de sus transitorios, establece que ello no ocurrira .

Señaló que la funcionaria se equivoca, ya que la reforma contendrá los candados necesarios para que el crimen organizado no participe en la elección de los juzgadores.

Sobre la posible responsabilidad de la presidenta de la Corte en esas amenazas de paros, advirtió que Norma Piña no debería presionar ni hacer caminar a los trabajadores a caminos sin retorno