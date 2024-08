De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2024, p. 6

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró, respecto a lo señalado por MCCI, que en la conferencia matutina de este miércoles no se dio a conocer ningún nombre de contribuyente, y aclaró que previamente, la organización no informó que recibía recursos del extranjero. “No se está dando a conocer nada de los contribuyentes, se dieron a conocer los nombres y las cantidades de personas que aportan a una organización no gubernamental y que se dice que tiene fines no lucrativos… no di ningún dato de ningún causante…