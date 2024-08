Expresó su abierta diferencia contra estos grupos que, según dijo, desde mi concepción fueron creados durante el periodo neoliberal para partir, para dividir la problemática social o la esencia de los problemas sociales . En su gran mayoría, no creían en las transformaciones por eso votaban en contra nuestra o llamaban a no votar como ocurría en el caso de Chiapas: ¿qué pasaba en Chiapas con esa influencia que todavía predomina? Barría el bloque conservador .

En una descalificación a su desempeño, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las organizaciones no gubernamentales porque son utilizadas, no sólo en México, en el mundo, para mediatizar las transformaciones, los cambios, o de plano se ponen al servicio de los gobiernos hegemónicos . Incluso, acusó que hay organizaciones de derechos humanos que quieren administrar siempre las violaciones de derechos humanos .

Durante su conferencia, dedicó un espacio a esta crítica a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos porque estas posturas nos afectaron muchísimo . Mencionó que fue en numerosas ocasiones a Chiapas a pesar de lo cual el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo definió como que yo era el huevo de la serpiente ; que ellos realizarían la transformación.

Por eso ahora, aseguró estos grupos están molestos, porque se logró la transformación. “Y en vez de actuar con honestidad, decir ‘qué bien que ya no hay represión, que ya no hay desaparecidos, que ya no hay vuelos rasantes, que ya no hay tortura, que no se utiliza el Ejército para reprimir al pueblo’, en vez de eso, ‘no, es lo mismo, lo mismo que la derecha’, que nos vaya mal para que no siga avanzando la transformación. Es muy sectario y muy egoísta ese pensamiento”.