emasiada coincidencia para ser casualidad: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es financiado por agencias gubernamentales de Estados Unidos y un grupo de organizaciones civiles , empresas y fundaciones mexicanas, todas propiedad o asociadas a la minoría rapaz, a la mafia del poder y a los poderes fácticos (Iglesia incluida), es decir, los mismos que arman y pagan sucias campañas mediáticas en contra de Andrés Manuel López Obrador y su administración, y se amparan contra todos y cada uno de los actos de gobierno. Las caras visibles de esta organización sin fines de lucro son Claudio X. González Guajardo y María Amparo Casar, que de 2016 a 2023 recibieron donaciones por más de 502 millones de pesos, más un generoso copete de casi 97 millones de pesos que la emba­jada estadunidense en México les entregó entre el 29 de agosto de 2018 hasta enero de 2024.

En la mañanera de ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, lo detalló así: el organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Services Center y están facturadas o fueron facturadas por parte de Mexicanos Contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama US Agency for International Develop­ment, Embajada de Estados Unidos, es así como aparece la cuenta bancaria, desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos a partir del 29 de agosto de 2018, recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y del Congreso . Además, aportaciones de otras agencias gringas con la Fundación Nacional para la Democracia.

Algo más: estas aportaciones del gobierno de Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando ésta fue fundada, sino a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones presidenciales y el candidato que resulta elegido fue López Obrador, y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena y que conforma ese movimiento denominado Cuarta Transformación, en la que no sólo participan tres partidos, claro, sino muchísima gente que no corresponde ni es miembro de ninguno de estos tres partidos, pero que forman parte de un movimiento nacional y popular mexicano. Entonces, la subvención del gobierno estadunidense no se da antes de las elecciones de 2018 .