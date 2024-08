Las buenas noticias para el marinismo no provienen sólo de muy reprochables decisiones judiciales (adjudicables a la corrupción en el ámbito de los jueces, pero también en cuanto a las fiscalías; en el caso de Marín, la FGR no pudo acreditar las causas por las cuales el ex gobernador debería seguir en el penal de Almoloya de Juárez, en el estado de México). En el terreno político, el gobernador electo a nombre de Morena, Alejandro Armenta, quien ocupó importantes posiciones con Mario Marín como mandatario, ha ido abriendo las puertas de la próxima administración a personajes de esa corriente. Hay razones para el contento del marinismo.

En Oaxaca, la saxofonista Elena Ríos describió ayer en redes: “Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad; 20 minutos le tomó a este juez corrupto, #JoséGabrielRamírezMontaño, la resolución. Esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia. Todo fue pactado con @MagistradaBRJ, presidenta del @tsjoaxaca”. Berenice Ramírez Jiménez, a quien se refiere Ríos, fue electa presidenta del tribunal oaxaqueño de justicia en enero del presente año, entre señalamientos de arreglos entre políticos de apellidos Murat, Jara y Carrasco (https://goo.su/MvDGVhr).

Astillas

Ya es presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Así lo resolvió por unanimidad la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque la entrega formal de la acreditación se hará hoy, luego de lo cual la científica encabezará un acto en un teatro de la capital del país… Y, mientras la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ha colocado para el recuerdo su frase de ayer: todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto , ¡hasta mañana!

