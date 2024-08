Hasta cierto punto es comprensible que Alsea, la franquiciataria de las cafeterías Starbucks, haga donativos millonarios a la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. No tiene motivos para estar contenta con el gobierno federal, libra un litigio fiscal de muchos millones de pesos. Lo mismo puede decirse de Grupo México, sus intereses han sido lastimados. Sin embargo, llama la atención que una compañía como American Express aparezca en la lista de donantes. Centenares de funcionarios públicos son sus clientes; cobran en el gobierno para pagar puntualmente la tarjeta. Lo mismo puede decirse de Banamex. Cada vez que viene a México la presidenta internacional de Citi, Jane Fraser, visita al presidente López Obrador y hace declaraciones muy favorables. ¿Será que funcionarios locales son los que toman las decisiones, a espaldas de sus jefes? Le están dando patadas al pesebre.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, le puso nombre y cifras a los financiamientos que recibe la organización Mexicanos contra la Corrupción del gobierno de Estados Unidos: 96 millones 740 mil 613 pesos; el registro corresponde al periodo comprendido de 2018 a 2024. Informó que desde el año de su creación, en 2015, MCCI no había recibido recursos del gobierno estadunidense, sino que fue después de la elección presidencial de 2018.

Ombudsman social

Asunto: la sobrerrepresentación

Una pregunta a los que protestan: no se dan cuenta que los cambios que hicieron los del Prianprd en el anterior sexenio en leyes de educación, energía y otras, fue con la sobrerrepresentación de esos tres partidos. ¿Por qué protestan ahora? Es lógico, los dirigentes políticos y los intelectuales saben que mienten, la mayoría de la gente se deja llevar, no analiza, no lee.

José Ángel Martínez Sifuentes Profesor e investigador, Universidad de Guadalajara

Twitterati

No tiene ni marido ni marida… ni educación. Eso sí, un enorme resentimiento hacia los deportistas que pueden destacar, por eso, el empeño de meter el pie y no apoyar. ¡Ay, pobre @AnaGGuevara!

