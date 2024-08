EU intenta imponer narrativa en Venezuela

a elección en Estados Unidos del 7 de noviembre de 2000 la resolvió la Corte Suprema el 12 de diciembre de ese año. Gore, quien obtuvo 543 mil 895 votos más que Bush, perdió por los muy cuestionados 25 votos de Florida, gobernada por Jeb Bush. Ningún país se entrometió para calificar la transparencia de los comicios.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realiza el peritaje de todo el material electoral consignado en físico y en digital, y examina el ataque cibernético que afectó el 28 de julio al sistema de votación, que es electrónico y automatizado, y ha sido blanco de 30 millones de ciberataques por minuto.

Se convocó a los 10 candidatos a presentar sus actas. Sólo Edmundo González no cumplió; sus partidos no presentaron recursos. Las supuestas actas que publicó la extrema derecha en su página web tienen 83 por ciento de las planillas alteradas mediante un software de edición y sólo representan 30 por ciento.

Estados Unidos y aliados, desesperados por el petróleo, el oro y la cercanía con los BRICS de Venezuela, han lanzado una ruidosa campaña mundial para imponer su narrativa, dividir y propiciar un golpe de Estado. Cuidado.

Pablo Moctezuma Barragán

La democracia se vota, se piensa y se actúa

Una de las principales características de cualquier democracia es la participación electoral. No es menor, pero hay muchas cosas previas a este hecho: un sistema de partidos, una base constitucional que permita su construcción, derecho al voto libre y secreto, instituciones que lo defiendan (INE, TEPJF), presupuesto público, etcétera. De hecho, los esfuerzos democráticos siguen centrándose en el voto (Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026 del INE).

El primer paso ya está desde 1990 con la creación del IFE y del Cofipe. No así con nuestra cultura política, que según Jacqueline Peschard tiene tintes autoritarios. Así lo demostró en 2015 el ex consejero presidente del IFE Lorenzo Córdova, quien se expresó de una comunidad indígena de forma intolerante, irrespetuosa, injusta, no equitativa ni mucho menos igualitaria. La democracia es, entre otras cosas, la conciencia de que en nuestras cotidianidades se ejerciten los valores que precisamente quien fuera el máximo representante oficial de la democracia electoral rompió.

Estos criterios (respeto, justicia, equidad, igualdad, tolerancia) deben ser cumplidos por toda la sociedad, por gobernantes y gobernados, no sólo en la esfera pública, sino también en la privada.

Mauricio Maniau Mancilla

Felicitación a Claudia Sheinbaum

Querida Claudia: Como a la mayoría de los mexicanos, me da mucho gusto que seas nuestra presidenta electa, de acuerdo con la ratificación de las autoridades electorales.