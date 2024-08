El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que México no aceptará la cargada para definir su posición ante el proceso electoral en Venezuela. Vamos a esperar a que decidan los órganos electorales , pues quienes participan en una elección saben que hay reglas, hay una legislación electoral y órganos electorales .

López Obrador destacó que este viernes el tribunal electoral de Venezuela “va a resolver, y vamos a ver qué deciden. Y luego ver las pruebas, las actas, todo, pero no a la ‘cargada’”.

Incluso, citó el ejemplo del papa Francisco, a quien también se le pidió una opinión. “Esperando que se sumara a la condena de las autoridades actuales de Venezuela, dice: ‘Hay que esperar los resultados de la autoridad electoral’, y como sostuvimos con el presidente [Luiz Ina­cio] Lula y con el presidente [Gustavo] Petro, que no haya violencia. Y ese llamado ha ayudado, porque no deja de haber confrontación, pero no está desbordada la violencia.”