Además, nueve conductores quedaron varados en sus vehículos por inundaciones en las avenidas Siglo XXI, Alameda y Convención. La tormenta tiró cables y causó cortes en el servicio eléctrico en los fraccionamientos Lomas del Ajedrez, San José del Arenal, avenida José María Chávez, Villa Teresa, Infonavit Morelos, Villas de Notre Dame y la colonia Gremial, en las zonas centro y oriente de la urbe.

Mientras, la lluvia constante que cayó durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en el municipio mexiquense de Chalco incrementó los anegamientos que prevalecen desde hace casi dos semanas en las colonias Jacalones y Culturas de México.

Damnificados se manifestaron ayer por la tarde en la avenida Solidaridad, donde se construye un carril confinado del trolebús Santa Martha-Chalco, para quejarse por la inacción de la administración local que encabeza el alcalde Miguel Gutiérrez, y exigir auxilio a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez e incluso al gobierno federal.

“El gobierno promete y promete y no brinda ayuda; hasta ahorita no ha hecho nada –aseguró Gerardo, vecino de la calle Tlaxcaltecas de la colonia Culturas de México–. Sí, vienen las brigadas, pero de nada sirve porque llueve y otra vez lo mismo. Como no hay salida de agua, tenemos este problema.”