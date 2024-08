César, afirma Santiago, salió en un momento especial que no era la vorágine habitual de la ciudad. La pandemia le permitió llegar en un periodo especial de adaptación. La libertad es algo que se construye, que no tiene que ver con barreras físicas, sino con la actitud hacia la vida; no es sólo salir, sino cumplir otros procesos que requieren del apoyo de la sociedad, como la reinserción, tema tabú en el que México sigue debiendo mucho .

Además de llevar la dirección, Santiago es un personaje iluminador en la película. Explica: Inicialmente, yo no aparecía. Había quitado todas mis intervenciones. Pero el editor y yo tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro de coproducción en Grecia, donde dos tutores nos convencieron de que el resultado no sería positivo si no participaba, que la narrativa de la película no terminaría de amarrar porque, ¿con quién habla César o a quién se dirige?

Santiago, quien estudió cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y posteriormente hizo una maestría en derechos humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, espera el cumplimiento de la recomendación que hizo la CNDH, el cual es muy robusto y tiene la virtud , asegura, de tener algo “contrario a lo que hicieron las cortes en Texas, que fue basarse en tecnicismos legales para impedirle a la persona el acceso a la justicia. Esta recomendación ve el caso en su contexto histórico, social y de frontera. Hace un análisis profundo de la forma en que la persona que detuvo a los padres de César cuando lo obligaron a confesar el crimen pertenecía a una brigada blanca, brazo persecutor del gobierno de personas de izquierda. Lo que pide la recomendación, entiendo, no sólo es la reparación económica del daño, sino una integral de acceso a la salud y reconocimiento de los efectos de un confinamiento solitario, entre otras… Ojalá las autoridades de Chihuahua estén dispuestas a acatarla. Tardan años, pero espero que la cinta sirva para sensibilizar, porque César cumple 68 años y tiene dificultades económicas”.

La espada de Damocles

A él, afirma el director, lo obligaron a echarse la culpa y a pasar 40 años de su vida encerrado, además de a tener la espada de Damocles encima unas 17 veces. Para él es importante que México reconozca que la tortura sucedió .

La CNDH, como lo dice en un boletín, emitió la “recomendación 146VG/2024 a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante violaciones graves a los derechos humanos cometidas por policías municipales en contra de Fierro Reyna y de las víctimas indirectas Socorro Reyna Romero y Alfredo Murga García, sometidas a amenazas y a actos de tortura, por lo cual César Fierro se vio obligado a aceptar la comisión de un ilícito en Estados Unidos y fue sentenciado a pena de muerte en ese país, permaneciendo 40 años en prisión antes de ser liberado; así como, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad por su negativa de admitir la queja e investigar el caso.

Texas se ha valido de tecnicismos legales para decir que la tortura fue inofensiva y encuentran la forma jurídica para justificarlo. En México, por primera vez, la CNDH dice que no es inofensiva , concluye Esteinou, autor también de La mujer de estrellas y montañas, quien comparte que en el CCC tuvo grandes maestros de documental, género en el que, comenta, tiene oportunidad de registrar, desde otra perspectiva, y no tengo interés de hacer ficción .

La libertad de Fierro está producida por el Instituto Mexicano de Cinematografía, Santiago Esteinou, Javier Campos López, Axel Pedraza Ávila y José Miguel Díaz Salinas. La cinematografía es de Axel Pedraza. La edición, de Javier Campos López y la música, de Galo Durán.