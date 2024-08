P

or fin, después de 38 meses, la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) decidió disminuir en 0.25 puntos porcentuales la tasa de interés a un día dejándola en 10.75 por ciento. Esta decisión dividida, con tres de cinco votos a favor de esta disminución, ha causado controversia, ya que la inflación llegó en julio a 5.57 por ciento, con aumentos mensuales desde febrero, cuando se situó en 4.40 por ciento. Así que tres miembros de la junta han resuelto reducir la tasa de referencia, aunque la inflación está aumentando y, en consecuencia, se aleja cada vez más del objetivo de una inflación de 3 por ciento.

El razonamiento en el que se sostiene esta decisión de disminuir la tasa es el comportamiento diferenciado de la inflación subyacente y la no subyacente. La inflación subyacente recoge el movimiento de precios de mercancías y servicios que son relativamente estables, como alimentos industrializados, bebidas, tabaco y otras mercancías no alimentarias, junto con el costo de servicios como vivienda, educación y otros. La inflación no subyacente registra precios de mercancías con mayor proclividad a variar, como frutas y verduras, productos pecuarios y el precio de energéticos. En virtud de estos comportamientos diferenciados en los precios de distintas mercancías y servicios es que resulta importante distinguirlos para decidir la política monetaria.

En julio pasado, la inflación subyacente registró 18 meses consecutivos con registros a la baja, situándose en 4.05. La no subyacente, en cambio, cuyos componentes tienen comportamientos volátiles registró una tasa de crecimiento de sus precios de 10.36 por ciento. Reunidos los dos registros, la inflación aumenta y lo que es importante es que el propio Banco de México acepta que el pronóstico de inflación al cierre de 2024 es que la inflación general termine en 4.4 por ciento, con estimados para la subyacente de 3.9 por ciento. Si la inflación cerrará por encima de la meta buscada, es claro que la junta de gobierno del BdeM ponderó otros factores para decidir este cambio de postura monetaria haciéndola menos restrictiva.

Entre estos factores adicionales uno central es el desempeño de la economía global. Dos consideraciones resaltan: hay un dinamismo sostenido en las principales economías, aunque es heterogéneo, con Estados Unidos creciendo más que las otras economías avanzadas; la inflación está disminuyendo, con registros descendentes tanto para la subyacente como para la no subyacente en el mundo. Por esta razón, algunos bancos centrales disminuyeron sus tasas de referencia, aunque la Reserva Federal estadunidense la ha mantenido sin cambios. En Estados Unidos, en particular, el mercado laboral ha mostrado signos preocupantes, ya que la creación de empleos nuevos fue sensiblemente menor a la esperada.