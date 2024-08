Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2024, p. a10

Ante las críticas por su desempeño al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la magra cosecha de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de París, Ana Gabriela Guevara no se inmuta. Al contrario, la ex velocista encara en tono desafiante a sus detractores: Entre más me chingan, más me crezco .

En una conferencia de prensa que se extendió por casi tres horas, la sonorense se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que no tiene nada que esconder a pocas semanas de terminar su gestión.

Ha sido un gran reto por todos los ataques, vituperios, calumnias y engaños mediáticos que he enfrentado. Me tocó ser la niña consentida cuando fui atleta y ahora soy la persona a la que le tiran piedras.

Tres días después de cerrar el telón en París, responde de manera frontal a quienes cuestionan su falta de cercanía con los atletas.

Ningún chile les embona. Si voy, malo; si no, también. Asistir a París fue un derecho que tengo como ministra del Deporte. Mi papel fue vigilar que mi tropa tenga lo adecuado y solucionar los problemas que surgieran. No le quité el lugar a nadie y no era mi papel presio-nar a los seleccionados.

A la medallista olímpica y mundial no le sorprende que cada paso que da sea objeto del escrutinio público. Por ello, no la inquietó el hecho de ser fotografiada mientras comía en un restaurante o en su vuelo de regreso en primera clase.

Todo lo pagué de mi bolsa y ya pedí las facturas. Lo que me gano me lo unto, me lo trago o me lo vis-to como a mí me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida (sic), ni nadie a quién rendirle cuentas o darle explicaciones , atizó.

Guevara, quien llegó a la Conade en 2019, aseguró que se trasla-da en primera clase por prescripción médica. Tengo una lesión lumbar desde 2006 y debo viajar así en vuelos de más de cinco horas .

Una actuación honorable

Aunque no se cumplió el pronóstico de superar las nueve preseas cosechadas en México 1968, consideró que el desempeño de los atletas en los Juegos de verano parisinos fue decoroso.

Fue una participación honorable que cumplió con la expectativa mínima de cinco medallas. Sin embargo, se quedaron metales pendientes y tuvimos resultados que no nos convencieron , opinó.

Criticó el asedio de los medios de comunicación a los atletas.