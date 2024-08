Con implicaciones políticas y culturales para todo el país, fue un proyecto complejo por la visibilidad y transparencia con la que se trabajó. Se hizo público desde el primer día. Se generó el arte de la comunicación entre ecólogos, biólogos, ingenieros, arquitectos, urbanistas, políticos y militares. Orozco es un articulador y una vez más constató que el arte no está separado de la vida cotidiana y se nutre de la experiencia humana.

▲ Mapa del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura. Foto Imagen cortesía de Gabriel Orozco

Orozco afirma que se logró fomentar la circularidad de una visión de cultura amplia y de una política ambiental para el espacio público, con el fin de lograr la sensibilización ecológica, cultural, histórica y social, y que no sea un deber en solitario de un gobierno y su siempre insuficiente presupuesto destinado a la cultura, sino que motive el civismo ecológico y económico de la sociedad incluyendo a los artistas que son los que sostienen, impulsan y enriquecen el paisaje cultural tanto público como privado, desde un compromiso social con la cultura que naturalmente crece de abajo hacia arriba, como las plantas, con lo que se busca fomentar lo que requiere todo bosque sano: sombra, humedad y silencio.

En últimos años, el neoliberalismo erosionó gravemente la sostenibilidad y el desarrollo de los espacios públicos para la cultura y las áreas verdes. El artista comenta que los museos y espacios culturales y públicos han sido disminuidos y empobrecidos no sólo en México, sino en todo el mundo, incluyendo países como Francia y Estados Unidos; sin embargo, en los últimos años, a pesar de la pandemia de covid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por una inversión de 10 mil millones de pesos en infraestructura ambiental y cultural para el proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, que representa el inicio de un sueño hecho realidad. El mandatario mexicano tiene un liderazgo natural, es un buen jugador porque sabe jugar en equipo, sabe quién pichea, quién batea y quién corre bien las bases.