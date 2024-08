El lunes pasado, la sala superior declaró infundados los juicios de los partidos de oposición que pidieron a los magistrados anular la elección presidencial.

Después de desestimar cada uno de los alegatos, la sexta magistrada, Claudia Valle Aguilocho, les comentó que en ciertos aspectos los inconformes no habían entregado ni una sola prueba eficaz y explicó que no toca a los magistrados buscarlas. Ser un tribunal que juzga acciones de partidos políticos no nos conduce a decidir a partir de ideologías o de colores... Las ideologías y las preconcepciones no suplen la necesidad de probar .