a historia del rock mexicano ha estado ligada a confinar, en espacios específicos, a músicos y seguidores; por ejemplo en los años sesenta los cafés cantantes fueron uno de sus refugios hasta que las autoridades los clausuraron; a finales de aquella década surgieron lugares que Parménides García Saldaña popularizó bajo el nombre de hoyos fonky. Él escribió al respecto “ahora que el rock hizo posible un periódico como Piedra Rodante, los hoyos funkis empiezan a proliferar en los barrios proletarios. Los jóvenes (la chaviza) de esas colonias en torno al monumento a La Raza, se reúnen domingo a domingo a bailar al compás de la música rock de Three Souls in my Mind, Peace&Love, Cherokee, Dug Dug’s”. En el mismo texto, Parménides establece porqué el nombre “funky es el lado hard (macizo), dirty (grosero), heavy (pesado, grueso), del rock. Funky es lo contrario de straight”. Agrupaciones ya consagradas como Dug Dug’s y Javier Bátiz encabezaban los carteles a principios de los años setenta; igual, El ritual, Bandido, Tequila, Enigma alternaban con agrupaciones como Factory, Epílogo y Love Army. A finales del siglo XX los protagonistas fueron, entre muchos más, El Tri, Haragán, Liranrol, Tex Tex, Bostik, Luzbel, Rod Levario, Charly Monttana, Enigma!. Interpuesto, Sam Sam, Next; ahora en 2024 una luz de alerta permanece prendida ante la poca asistencia de público a las tocadas de fin de semana en lugares antes conocidos como hoyos fonky, apelativo que ahora disgusta a organizadores, músicos y al público asistente. Nostalgias aparte, el término sigue siendo provocativo y con cierto aroma libertario. ¿A poco no?