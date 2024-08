A

nécdotas sobran. Evoco la generatriz de todo. Salía yo de una ahora ex cantina tapatía, La Mutua, donde había sido entrevistado mientras bebía un clamato sin alcohol, que me sirvieron en lo que en la CDMX llaman bola y en Guadalajara chabela (la entrevista, televisiva, tuvo como fondo la barra, ¿quién después me creería?). En el corredor nos encontramos –me acompañaban Kevin García y Saúl Aguirre, estudiantes de música– con Felipe Ponce, editor que sugirió la media vuelta y reingresar. Ya me voy , le dije. ¿Adónde? A México . ¿Y cuándo vuelves? (era julio). Quizá en agosto . Ya en la banqueta, soleada, comenté: “Quizá en agosto…” Podría ser el nombre de una novela, de una película, de…

Lo sería de un disco en cuya realización participamos más de 30 personas, la mayoría músicos, algunos de los cuales actualmente posicionados no sólo, según cabría esperar en aquel entonces, en la escena alternativa. El disco se trabajó con espíritu de taller, desde el taller, nos llevó año y medio (yo regresaba mes a mes) y hacerlo –creo sinceramente hablar por todos–, no obstante pequeños desajustes, malos entendidos, desacuerdos, fue un auténtico placer.