altan 17 días de agosto y 30 de septiembre –47 en total– para que concluya el mandato del presidente López Obrador y sus adversarios le están dando una vengativa y rencorosa despedida. Numéricamente, la oposición quedó muy disminuida y disgregada después del 2 de junio, como pudo verse en la minifestación que realizó afuera del edificio del INE. No reunieron ni lejanamente a la marea rosa de las marchas pasadas. Sin embargo, tienen el recurso de las redes sociales; desde ahí pueden calumniar con el hashtag, sin exhibir pruebas, narcopresidente. López Obrador anunció en la mañanera que enviará una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos por entregar recursos a la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Esta organización –dijo– es la que impulsa al bloque conservador, se mete en cuestiones políticas electorales y es la que está participando en la guerra sucia contra nuestro movimiento y contra el Presidente de México”. Como es sabido, sus directivos son Claudio X. González y María Amparo Casar. En este punto del sexenio, López Obrador mantiene una aprobación ciudadana mayor a 70 por ciento. No han hecho mella en la opinión de la gente las campañas mediáticas en su contra.

Constancia de mayoría

Mañana, Claudia Sheinbaum dejará de ser la virtual presidenta y se convertirá en presidenta electa. Recibirá de la magistrada Mónica Soto la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos emitidos en la jornada del 2 de junio; la diferencia entre el primer y segundo lugares fue de 19.4 millones de sufragios, en una jornada con 61 por ciento de participación ciudadana. El documento que recibirá de la presidenta del Tribunal Electoral federal es definitivo e irrevocable. Antes, el órgano jurisdiccional declaró infundados todos los juicios de nulidad interpuestos por los partidos de oposición, incluyendo el de Xóchitl Gálvez. Habrá una ceremonia en el edificio del TEPJF y luego un festejo en el Metropólitan.

El adiós