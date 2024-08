Según elementos de investigación aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, se presume que Pinedo Cornejo incurrió en peculado con penalidad agravada, toda vez que el ex portavoz siguió cobrando pagos irregulares luego de dejar su cargo en diciembre de 2018, por lo que no se descarta que siguió recibiendo un salario por órdenes superiores.

Di a la Fiscalía Anticorrupción como cinco asuntos que debían rascar, y todos saben dónde probablemente hubo corruptelas, por dónde deben investigar; no tengo pruebas, pero tampoco dudas , afirmó.

El ex vocero ofreció ayer una conferencia, después de que obtuvo libertad condicional por recibir criterio de oportunidad y pagar una fianza de 160 mil pesos, en la cual dio a conocer que ofreció datos a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sobre supuestos desfalcos cometidos en la administración de Corral Jurado.

Chihuahua, Chih., Antonio Pinedo Cornejo, jefe de comunicación social en el gobierno estatal que encabezó Javier Corral Jurado (2016-2021), quien enfrenta un proceso penal por presunto peculado, acusó al ex mandatario de actos de corrupción y de proteger a políticos panistas involucrados en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Durante la audiencia de vinculación la representación social expuso que el hoy imputado recibió dinero sin justificación legal, con el cheque 01-16-8826 del 30 de diciembre de 2018 bajo el concepto pago por única vez o pago UV (sic).

Pinedo apuntó que recibió tal pago como finiquito, tras ser destituido por el propio Corral, y lo regresó como fianza para obtener la libertad condicional y al recibir el criterio de oportunidad. Sin embargo, aseguró que no busca convertirse en testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

A pregunta sobre la probable responsabilidad del actual senador electo de Morena por la vía plurinominal en el asesinato de Miroslava Breach, reportera y corresponsal de La Jornada, Pinedo dijo: No creo, Corral es huevón, no asesino .

El ex vocero reiteró: Corral nunca ha trabajado en su vida, como lo repito, es huevón, no asesino, tal vez sí encubrió a dos personajes, como se denunció en artículos periodísticos, la protección a panistas, pero no creo que tenga responsabilidad, de hecho, el lamentable asesinato de Miroslava perjudicó mucho al gobierno de Corral .

Los panistas que habrían sido protegidos por el ex mandatario serían José Luévano Rodríguez y Alfredo Piñera Guevara.

Este último grabó una llamada telefónica en la que Miroslava Breach acepta ser ella misma la fuente de un reportaje publicado en La Jornada, en el cual denunció la postulación de un sobrino de Crispín Salazar –a quien autoridades consideran operador del cártel de Sinaloa en la zona limítrofe de Sonora y Chihuahua– como candidato a alcalde de Chínipas por el PRI en 2016.