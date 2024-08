Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2024, p. 7

Las carpas fueron escenarios músico-teatrales durante la primera mitad del siglo XX, a pesar de su importancia, no han tenido la atención histórica que merecen, explica la musicóloga Natalia Bieletto-Bueno, quien con una muestra reconstruye “las prácticas sociales en el ámbito artístico, popular y callejero de estos sitios, así como su papel en el desarrollo de la industria del entretenimiento y la cultura del país.

“Las carpas –afirma la especialista en musicología histórica– son escenarios de la diversión popular de la cual mucho sabemos, pero de la que se conoce muy poco históricamente. Identificamos a las grandes estrellas del cine que salieron de ahí, casi en la etapa final de estos jacalones de variedades, cuyo periodo de mayor auge y gloria se conoce muy poco porque antecede a la industria del entretenimiento público.”

Sobre aquel momento –entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, cuando se inició la radiodifusión– Bieletto-Bueno, que ha investigado el tema durante casi 15 años, presenta y cura la exposición Las músicas de las carpas de México (1890-1930), que se inaugurará mañana en la Fonoteca Nacional. Asociado a este tema, la académica adelantó que este mes lanzará una página web y un libro a finales de 2024 con títulos homónimos al de la muestra.

Las carpas fueron una fascinante escena músico-teatral durante la primera mitad del siglo XX en México, comenta. Se trató de un fenómeno artístico y popular callejero profundamente vinculado con los sucesos sociopolíticos de la época y con la cambiante sensibilidad de los mexicanos , agrega.

Música popular

Durante casi un siglo estos pequeños jacalones fueron espacios de convivencia y experimentación en los que se cultivó gran diversidad de géneros musicales de todo el mundo hispano. Además, albergaron un movimiento de comedia que a través del teatro musical consolidó los arquetipos sociales que acabaron por construir ideas de lo popular en México, incluida la noción de música popular mexicana .

La muestra, relata Bieletto-Bueno, es el resultado de una minuciosa investigación de archivo situada entre 1890 y 1930. “Ese momento, tan poco conocido, es un lugar fructífero para entender históricamente lo que fueron las carpas –comenta–. La investigación es inédita en el sentido de que la música que se escuchaba en esos lugares eran los sonidos populares de la época, y como eran parte de un entretenimiento público, no atraparon el interés de historiadores ni de sus mismos actores por documentarlos. Es lo que llamamos historia de la vida cotidiana, que no se registra, y a la larga los musicólogos no tenían partituras a las cuales recurrir ni dónde consultar, excepto lo que se tocó en esa época”.

La especialista detalló: Recurrí a los archivos administrativos, es decir, a todas las solicitudes de permisos que los empresarios necesitaban para poder instalarse. Hay un mito de que las carpas se montaban donde querían sin ningún tipo de control, lo cual no es cierto. El archivo del ayuntamiento llevaba un estricto registro en el que se especificaban los argumentos de los propietarios sobre el tipo de espectáculos que iban a ofrecer .