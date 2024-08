No obstante, aclaró, el país cuenta con condiciones para dar la vuelta a la compleja situación a la que se enfrenta y uno de los factores más importantes que pueden dar fuerza al entorno económico es el fenómeno de la relocalización de empresas, toda vez que es una de las naciones que está “mejor colocada para llevar acabo el nearshoring, está muy integrado con muchas industrias y tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”.

Y si bien hay anuncios de inversión en México a raíz del fenómeno de la relocalización, éstos solamente representan 2 por ciento del PIB, “es decir, es un país muy grande, se requieren muchos más anuncios para mover las agujas. Hay áreas y estados que se han transformado mucho, pero el crecimiento de una economía como la mexicana requiere de más factores, inversión nacional, que las pymes, empresas y sectores profundos en las zonas rurales también tengan movimiento, fortalecer la fuerza laboral, mayor productividad, etcétera.

“No es una paradoja, es insuficiente; la inversión extranjera directa no puede mover el país, hacen falta más cosas, la política social, la efectividad de las instituciones y los programas, eso no quiere decir que no sea importante, el nearshoring es fundamental, una de las grandes ventajas de México es estar tan cerca de Estados Unidos.”

Años perdidos

El estudio de la Cepal indica que la región se encuentra en una fase de bajo crecimiento que se ha prolongado por décadas, pues luego de tener tasas de crecimiento superiores a 5 por ciento en las décadas de 1950, 1960 y 1970, entre 2015 y 2024 el PIB avanzó en promedio 0.9 por ciento. Las malas decisiones de inversión, la baja productividad y el limitado espacio fiscal de los países han llevado a esta situación.

Concomitantemente, la capacidad de la región para crear empleo se ha reducido y, cada vez más, la mayor parte de ellos son de carácter informal, por lo que más de la mitad de las personas ocupadas son informales, número que ha tendido a incrementarse en la última década , expuso.