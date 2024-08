Alberto Aceves

En la palabra Sinaloa hay un eco que remite de Marco Verde al narcotráfico, ese estigma con el que cargan los sinaloenses en el mapa de la opinión pública. Cada vez que el boxeador mexicano responde sobre su lugar de origen, el nombre que se apodera de la mente de sus rivales es el de Joaquín Guzmán Loera, líder de la principal organización criminal en el estado. “Me pasa no sólo en México, sino también fuera, en otros países. Cuando escuchan Sinaloa, lo único que me dicen es El Chapo, así conocen al estado”, menciona con la meda-lla de plata de los Juegos Olímpicos en sus manos, la primera de ese color en los últimos 40 años.

Esto es para que la gente vea que no todo es violencia. Ni yo ni mi entrenador (Radamés Hernández) sabíamos que había pasado tanto tiempo desde la última que un mexicano lo consiguió en boxeo y fue mejor, porque no queríamos cargar con ninguna presión . El Green, como le apodan en el barrio de La Montuosa, en Mazatlán, no desconoce el alcance que ha tenido el crimen organizado en el norte del país, pero al igual que otros grandes deportistas sinaloenses, como el legendario Julio César Chávez (nacido en Sonora, pero criado en Culiacán), cree que puede modificar esa imagen a través del boxeo.

Esto ha generado un impacto en todo el país. Lo que sigue ahora es descansar, recuperarme de una pequeña lesión en la mano (derecha) que tengo desde hace tiempo y después volver a entrenar. Desde que empecé en el boxeo, a los 10 años, mi papá me mostró un video de cuando peleó en los Juegos de Barcelona. Esa siempre fue mi ilusión. Conforme pasaron los años, sabía que lo podía lograr, que cada vez estaba más cerca de una medalla olímpica. En el boxeo todo el tiempo tienes que estar pensando en cuál es la pelea que sigue. No sé qué viene en el futuro, por ahora quiero seguir estudiando , agrega.

En la final contra el uzbeco Asadkhuja Muydinkhujaev, Verde también redimió una historia familiar. Su padre Manuel sólo subió una vez al cuadrilátero olímpi-co en Barcelona 1992, donde quedó eliminado en primera ronda. Rodeado de cientos de mexicanos en Roland Garros, el zurdo de 23 años hizo su pelea. Se mantuvo a la larga distancia, sin golpes contundentes y en reversa constante, porque sabía que su rival sería tan complicado como la pronunciación de su apellido; no pudo remontar la puntuación de los jueces.