G

abriel Orozco (1962, Xalapa, Veracruz) cambió la mentalidad en la práctica del arte, abrió opciones y encontró nuevas estrategias estéticas y políticas tanto en el espacio público y social como en el mercado del arte. Fomentó la creatividad desde otros preceptos y propuso un coleccionismo no sólo en este país, sino a nivel internacional, lo que generó un cambio en la percepción del artista como productor de mercancía o de identidad. Precursor comprometido, su trabajo sigue activo, no acaba de aburrir a amigos y enemigos ni a sí mismo. En su obra se atreve a representar de forma filosófica valores como el vacío, el silencio y el tiempo. Genera decepción en el espectador al no darle lo que espera, se niega a ser complaciente y logra, quizá, tener acceso a lo poético que surge de la constante decepción o de la crueldad del mundo.

Desde niño estuvo envuelto en la vida del arte con todo lo que esto entraña; por su casa de infancia, en San Ángel, circularon escritores y artistas, los escuchó platicar apasionadamente del movimiento de 1968 y 1971, de las luchas del Partido Comunista Mexicano y debatir sobre el muralismo. Le gustaba dibujar y ver trabajar a su padre por las mañanas, siempre escuchando música y leyendo. Su madre, Cristina Félix Romandía, estuvo presente todo el tiempo, lo llevó a la escuela en un Renault-8 durante los años 70. Ella también pintaba y tocaba el piano, vibraciones que dejaron huella en las fibras de Gabriel.

Cuando la educación era muy estricta y convencional, Orozco tuvo una enseñanza visual y creativa que fue parte de la formación activa que recibió y que influye en su obra hasta hoy. Siempre supo que iba a ser artista, no contempló otra opción; dibujaba coches, planetas, circunferencias y modelos geométricos a partir de la teoría de Leonard Euler, matemático sueco del siglo XVIII. Durante la primaria despertó su gusto por el coleccionismo, primero de mariposas, luego escarabajos y otros insectos que él mismo atrapaba. Fue un gran aficionado al ajedrez, participó en varios torneos y obtuvo una medalla a nivel nacional. Practicó todos los deportes de pelota, principalmente jugó futbol hasta hace unos años.

Al terminar la carrera de artes plásticas no se identificó con la Escuela Mexicana de Pintura, ni con la Ruptura, tampoco con el trabajo de su padre, Mario Orozco Rivera, pintor y muralista (Ciudad de México 1930-1998). En su búsqueda, Gabriel Orozco viajó a Europa, leyó otros libros, vio otras propuestas. Inmerso en una exploración personal, aprendió a ver la realidad de otra manera. A su regreso a México se desprendió de la obsesión bidimensional de la pintura y del grabado. Empezó a trabajar a partir de objetos cotidianos y realizó instalaciones efímeras, invitándonos a abrir la mente a la belleza del azar y lo fugaz.