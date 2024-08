Reuters, Europa Press, Ap, Xinhua y Pl

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2024, p. 6

Washington. Un análisis de actividad sísmica en Marte reveló evidencia de un gran depósito subterráneo de agua líquida, suficiente para llenar los océanos de la superficie de ese planeta.

Datos obtenidos por el módulo de aterrizaje Insight de la NASA permitieron a un equipo de geofísicos estimar que la cantidad de agua subterránea podría cubrir todo Marte hasta una profundidad de entre uno y dos kilómetros. Los hallazgos se basan en mediciones sísmicas del módulo explorador Mars InSight, de la NASA realizadas entre 2018 y 2022.

Si bien se trata de una buena noticia para quienes rastrean el destino del agua en el planeta rojo después de que sus océanos desaparecieran hace más de 3 mil millones de años, el depósito no será de mucha utilidad para quien intente abastecer alguna futura colonia ahí. El embalse está ubicado en pequeñas grietas y poros en la roca en medio de la corteza marciana, entre 11.5 y 20 kilómetros debajo de la superficie. Incluso en la Tierra, perforar a esa profundidad sería un desafío.

Sin embargo, el hallazgo señala otro lugar prometedor para buscar vida marciana, si se puede acceder al depósito. Por el momento, ayuda a responder preguntas sobre la historia geológica ahí.

Comprender el ciclo del agua es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior , dijo Vashan Wright, de Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego.

Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y cuánta hay . Él y sus colegas Michael Manga, de la Universidad de Calfornia en Berkeley, y Matthias Morzfeld, de la Scripps Oceanography, publicaron su análisis en un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.