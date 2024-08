E

l pasado lunes 5 agosto despertamos con una crisis financiera: oro, petróleo, metales, acciones se desplomaron. Se esfumaron ese día más de 6.4 billones de dólares en todo el mundo en una de las peores sesiones financieras desde 1987. El día 7 se hicieron correcciones y, averiadas, las velas del barco cobraron la vertical. El suceso fue enterrado ipso facto en el olvido ayudado por el fragor de la Olimpiada de París, que también pronto estará enterrada en la amnesia: ya viene el Mundial de Futbol.

Algunos sucesos vuelven porque ciertas condiciones de la vida social los reproducen. Como las crisis económicas y financieras. La cosa está que trina, pero por ahora no se nota. El follón que asomó entre el 5 y el 7 de agosto quedó ya fuera de la memoria, pero el hecho sin duda volverá por sus fueros.

En sesión del 30 y 31 de julio el Banco de Japón elevó su tasa de interés de 0 a 0.25 por ciento. Para el 2 de agosto era claro que se había sembrado el pánico. El lunes 5 el índice Nikkei cayó 12.4 por ciento, algo no visto desde aquel lunes negro de 1987 , cuando cayó 14.9 por ciento. La caída del Nikkei ocurrió en el contexto de varios síntomas críticos en EU, la mayor economía del mundo. No los había en 2023: el consumo registró un crecimiento de 2.75 por ciento en 2023; frente a 1.9 por ciento en este año: se ha debilitado tras el auge (provocado) posterior a la pandemia. La tasa de desempleo ha subido a 4.3 por ciento, frente a 3.5 por ciento del año pasado. Las personas que hallan trabajo tardan más tiempo en encontrarlo. En la economía de EU hay un millón más de desempleados que en 2023. Además, crece la percepción de que la burbuja de la IA está estallando. Nvidia, la mayor empresa de microprocesadores cayó 14 por ciento el pasado lunes de agosto. Apple continuó su descenso (-7.3 por ciento) después de que Warren Buffett vendiera la mitad de sus acciones por 50 mil millones de dólares.

El 7 de agosto, desde primera hora el Banco de Japón organizó una reunión urgente con el Ministerio de Finanzas para tranquilizar a los mercados bursátiles. Comedido con las demandas de los especuladores expresadas en sus dramas, el banco rectificó sus decisiones y ellos aplaudieron de inmediato. El yen perdió más de 2 por ciento frente al dólar; el Nikkei recuperó gran parte de sus pérdidas y los mercados bursátiles ­europeos, que habían sido golpeados durante tres días, subieron.