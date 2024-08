Un amparo es contra la vinculación a proceso penal de Garduño Yáñez por ejercicio indebido del servicio público, pues se considera que se le puede acusar de otros delitos como homicidio y lesiones, explicó la organización civil Fundación para la Justicia, que representa a los extranjeros.

La defensa del titular del INM no presentó el plan de compensación de daños y acuerdo de reparación con los que propone cerrar el proceso penal, el cual gestionó a su favor la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal con el argumento de que él no es directamente responsable de los ilícitos, sino que existen otras personas vinculadas, así que el que acceda a esta salida alterna no implica que los directamente responsables estén absueltos de responsabilidad , informó la ONG.