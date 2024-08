Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2024, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los convocantes a la marcha contra la supuesta sobrerrepresentación buscan que se viole la Constitución para evitar que el movimiento de transformación tenga la mayoría calificada en la próxima legislatura federal.

Por qué no son un poco, y no es mucho pedir, honestos y aceptan el resultado, que es la decisión del pueblo , planteó al referirse al desenlace de los comicios del 2 de junio, que no sólo dieron el triunfo a su movimiento a la Presidencia de la República, sino, recordó, también en 256 de los 300 distritos electorales.

En la mañanera de ayer, sin pregunta de por medio, el mandatario criticó la hipocresía de los conservadores que quieren seguir engañando a la ciudadanía.

Enfatizó que la Constitución es clara en la distribución de las plurinominales en el Congreso, por lo que criticó la hipocresía de sus adversarios.

“Cuando a ellos les convenía se aplicaba la ley al pie de la letra; ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución (…) ya la ley no es la ley, ya está sujeta a interpretación. ¿Quién va a interpretarla? ¿Quién tiene facultad para hacer eso?”

Remarcó que se necesitan expertos en derecho constitucional para explicar los argumentos esgrimidos por sus opositores en la movilización que se realizó el domingo frente a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

El jefe del Ejecutivo consideró que la manifestación, convocada por la llamada marea rosa, estuvo muy menguada , debido a que muy pocas personas atendieron el llamado. Y algunos de ellos no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo .

El objetivo de los conservadores, mencionó, es que el movimiento de transformación no tenga mayoría calificada, porque temen cambios a la Constitución, como la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

“Apostaron porque no querían que se obtuviese mayoría calificada, pero la gente dijo: ‘sí, hay que reformar la Constitución’”.

Ejemplificó que el fin de semana se dio “otro sabadazo”, pues una jueza benefició al ex gobernador de Puebla Mario Marín para enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por tortura y protección a redes de trata infantil.