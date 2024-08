Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2024, p. 4

Mazatlán, Sin., El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que nunca le informaron que José Rosario Heras López, policía de investigación en la fiscalía estatal, era encargado de la seguridad del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, como confirmó la propia institución.

“La fiscalía no depende de mí (…) difícilmente puedo conocer lo que hacen los policías estatales, (los de) la preventiva y las otras (corporaciones estatales). Pero en este caso nadie me podría haber dicho: ‘oye, fíjate que hay un policía estatal que está haciendo esto’. Pues a mí nadie me lo había informado, mal hecho, se tienen que tomar medidas al respecto”, declaró ayer el mandatario en su conferencia de prensa semanal.

En la declaración en la cual relató cómo presuntamente fue engañado, secuestrado y luego entregado a autoridades de Estados Unidos, El Mayo Zambada mencionó que acudiría a una supuesta reunión con Joaquín Guzmán López, Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, acompañado por José Rosario Heras, funcionario de la fiscalía actualmente desaparecido, y por un individuo de nombre Rodolfo Chaidez.