Tras enfatizar que será la Fiscalía General de la República la que investigará los hechos, destacó que se tiene una hipótesis de que el avión salió de Sinaloa. Dice la fiscalía: no hay todavía una evidencia, una prueba sólida. No hay que hacer conjeturas, pero sí, ya la fiscalía habla de que salió de los alrededores de Culiacán o de Culiacán .

López Obrador avaló la versión de Rocha Moya, de que él no estaba en Sinaloa, sino en Los Ángeles con su familia, por lo que tuvo que regresarse cuando empezaron a telefonearle. Nosotros le llamamos en la mañana de cuando se dieron a conocer los hechos. No contestaba porque estaba fuera .

–No, pero es mejor que investigue la fiscalía. Además, lo pidió el gobernador Rocha, que se atrajera el caso, porque había –y es de dominio público– una diferencia con el ex rector que falleció o que fue asesinado. Había una controversia, en la universidad. Conviene que se aclare eso.

–¿Ya no le queda duda de que el gobernador no tiene nada qué ver?

Sobre la responsabilidad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ratificó su confianza en él, refiriendo que el sábado, poco antes de un evento en Culiacán, él lo buscó para anticiparle que daría su versión tras conocerse la carta de El Mayo, denunciando que fue secuestrado al acudir a un encuentro con el mandatario estatal. “Me pedía mi punto de vista, que estaba consciente –y es real– que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente”.

Muchas de las interrogantes (quién era y dónde está el piloto; si había un acuerdo previo con alguna instancia del gobierno de Estados Unidos), deberán ser despejadas por la información que debe proporcionar a México. Sin embargo, justificó esta renuencia estadunidense: “no es el ex presidente Trump, ni Joe Biden, es el modus operandi de la política de ese país desde hace 200 años”.

A partir de nueva información surgida, la FGR debe profundizar en las investigaciones, incluso, sobre el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Cuén. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería. Ya cambia esa versión. Ese testigo tendrá que volver a declarar, comentó.

–¿Sabía su gobierno que un comandante de la Fiscalía de Sinaloa daba seguridad a El Mayo?

–No, no sabíamos.

–¿Y qué opina de esta colusión?

–Muy mal. Hay que procurar encontrarlo, porque está desaparecido, son dos. Y ojalá y se encuentren con vida.

Consideró importante que la FGR mantenga una comunicación constante sobre los avances de la investigación, porque se trata de un asunto muy delicado, aunque está claro que algunas cosas deberán reservarse.

Una vez más López Obrador lanzó la pregunta sobre la eficacia de detener a capos de las organizaciones criminales sin atender las causas del consumo y tráfico de drogas. Si bien la captura de Zambada permitirá avanzar mucho y desmitificar el entorno del narcotráfico, también es un caso con impacto político. ¿Realmente se va a resolver el problema del tráfico de drogas y consumo de drogas?