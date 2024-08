C

on los antecedentes de su descarada cuan permanente violación de la soberanía –aquí, allá y acullá–, a nadie convence la versión que, a cuentagotas y con nula credibilidad, ofrece el gobierno estadunidense al mexicano –junto con las declaraciones de su embajador Ken Salazar– sobre el operativo de captura-entrega negociada-secuestro-traslado o lo que resulte de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. El inagotable cuan nefasto historial de Estados Unidos en materia de golpes de Estado, intervención, desestabilización, desinformación, operaciones encubiertas y demás a lo largo y ancho del planeta dan al traste con aquello de que yo no supe, yo no fui, yo apenas me enteré .

Transcurridas más de dos semanas desde que misterioso vuelo salió de Hermosillo (primera versión oficial, porque después dijo que no, pues habría despegado de algún punto sinaloense) y la mágica cuan casual aparición de El Mayo y Guzmán López en un perdido aeropuerto estadunidense, repleto de agentes de la ley , y su inmediata detención y encarcelamiento, la Casa Blanca y sus agencias no atinan a dar una versión medianamente coherente sobre los acontecimientos. Por el contrario, se enfanga más cada que intenta informar y aclarar sobre este oscuro asunto, el cual hace recordar, por ejemplo, aquella Operación Leyenda implementada tras el asesinato de Enrique Kiki Camarena en 1985, en la cual los gringos metieron las manos hasta la cocina.

Tampoco se puede olvidar el uso del territorio nacional para entrenar a los contras en territorio nacional, así como el trasiego de armas para abastecerlos, junto con el traslado de droga cuyo usufructo económico servía, entre otras cosas, para financiar ese ilegal movimiento armado en Nicaragua. ¿Y la invasión y permanente agresión a Cuba, los golpes de Estado en Guatemala, Brasil, Chile, Argentina y muchísimos más en América Latina y el resto del planeta? Pero, como siempre, la Casa Blanca sale con su yo no fui, yo no sabía , aunque tarde que temprano se documenta su descarada participación.