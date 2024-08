▲ El ministro Luis María Aguilar Morales y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, en el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, en la Ciudad de México. Foto María Luisa Severiano

Aunque Beltrones fue el presidente de la Cámara de Diputados foxista que desaforó al entonces jefe de Gobierno López Obrador, las reformas constitucionales que están en trámite son más importantes que los malos recuerdos. París vale una misa, ¿o cómo era?

¿Cuál confianza?

Según José Medina Mora Icaza, presidente de la Coparmex, la elección por voto popular de jueces magistrados y ministros erosionará la confianza en el Poder Judicial. Ya está erosionada, la reforma es para restaurarla. También asegura que provocará incertidumbre en el mundo empresarial.

La realidad habla de otra cosa: compañías internacionales anunciaron inversiones por 48 mil 65 millones de dólares durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Los Olímpicos de Los Ángeles

Aumentó significativamente la audiencia de los Juegos Olímpicos de París. Alrededor de 30.6 millones de personas en promedio siguieron los eventos en los medios de comunicación estadunidenses de Comcast. Aumento de 82 por ciento respecto a los Juegos de Tokio. Los próximos serán en Los Ángeles, a corta distancia de Baja California. Estamos a tiempo de hacer un plan para atraer turistas.

Ombudsman Social

Asunto: Medicina no surtida. Desde el 11 de julio no me surten el medicamento Valsartan, indicado para la hipertensión; desde antes no lo tomo porque se me terminó la dosis que el IMSS me surte. Me indican en la farmacia que el medicamento no lo tienen y no saben cuándo les llegará. Extraordinario porque hasta en la farmacia de la esquina tienen.Héctor Martínez Valdés, afiliación 0171 54 9794. Adscrito a la UMF 60

Twitterati

Increpan, una vez más, a Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) por corrupto y deshonesto: Rafael Guerrero, ex presidente de la comisión auditora del extinto PRD, lo señala por el desfalco de 40 millones de pesos cuando aún operaba el sol azteca.

@Los Reporteros MX

X: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com